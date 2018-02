Advokat: Helveg blev overvåget i årevis

Sagen om Se og Hørs årelange overvågning af kendte menneskers brug af kreditkort skal slutte med et brag.



Det mener advokat Jesper Ravn, der på vegne af EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen jagter en økonomisk kompensation for overvågningen.



Angiveligt har Morten Helveg Petersens kreditkortoplysninger kun en enkelt gang fundet vej til Se og Hørs spalter.



Men ifølge advokat Jesper Ravn handler sagen ikke alene om, hvad der har kunnet læses i pressen.



- Det er selve den systematiske overvågning, der udgør krænkelsen. Det er uvisheden og den omstændighed, at Se og Hør på ethvert givent tidspunkt har kunnet trække oplysninger om min klient, siger advokaten.



/ritzau/