Sveriges statsminister slipper uskadt fra uheld

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, var mandag involveret i et trafikuheld ifølge Sveriges Radios P4.



Löfven er sluppet uskadt, efter at hans bil kørte af vejen og kolliderede med et autoværn. Det oplyser hans pressesekretær, Jonatan Holst.



Ulykken skete på E4 ved Knivsta syd for Uppsala. Det skete under en snestorm, og vejforholdene var meget vanskelige.



Den svenske statsminister var på vej til Uppsala 70 kilometer nord for Stockholm. Her skulle han besøge Akademiska Sjukhuset.



Det lykkedes at få bilen tilbage på vejen og gjort køreklar, og statsministeren kunne genoptage sit planlagte program, fortæller pressesekretæren.



/ritzau/TT