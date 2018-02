Buffett advarer: Priserne er blevet for høje

Warren Buffetts kapitalberedskab i investeringsselsdkabet Berkshare Hathaway nåede op på astronomiske 700 mia. kr.Det viser regnskabet for 2017, der blev offentliggjort lørdag sammen med Buffetts legendariske investorbrev.Men det var ikke en tilfreds Warren Buffett, der lørdag sendte sit årlige investorbrev ud til aktionærerne. Han mener, at priserne er kommet for højt op, og det essentielt set derfor Warren Buffett har så stort et kapitalberedskab."Priserne for anstændige, men langt fra spektakulære forretninger blev rekordhøje i 2017, hvilket forhindrede Berkshire i at bruge flere penge på opkøb," skrev Warren Buffett, der ikke lægger skjul på, at han gerne ville have sendt flere penge ud at arbejde."Vores smil bliver bredere, når vi får anbragt Berkshire's overskydende kapital i mere produktive aktivklasser," lød det fra mangamillionæren.Warrenn Buffetts årlige investorbrev bliver nærstuderet i investormiljøet, fordi det indeholder en kortforfattet beskrivelse af hans vurdering af investeringsklimaet. Og netop Warren Buffetts dom over investeringsmiljøet bliver nærstudert idet Buffetts evner inden for investeringer har givet ham tilnavnet 'Oraklet fra Omaha'.Buffetts selskab, Berkshire Hathaway, var oprindeligt et selskab inden for tekstiler, som Buffett købte i 1960erne. Han betegner som sit livs dårligste investering, da det var et tekstilselskab på ven ned ad bakke.Men Warren Buffett omdannede selskabet til et holdingselskab, der i dag har investeringer i forsikring, Kraft Heinz Foods og meget andet.En aktie af selskabets klasse A-aktier koster op mod 1,8 mio. kr.Berskhire Hathaway noterede i 2017 en gevinst på 175 mia. kr. som følge af den nye skattereform i USA. Det fjerde kvartal faldt indtægterne i selskabet med 24 pct. Det var særlig investeringerne inden for forsikring, der ramte selskabet. Berkshire Hathaway har blandt andet investeret i forsikringsselskabet Geico.