Zuckerbergs forsømte forår (som gør alle med en mediekonto nervøs)

Facebooks stifter og topchef Mark Zuckerberg står over for et afgørende forår.Det sidste regnskab viser, at brugernes interaktion faldt med 5 pct. i sidste kvartal af 2017. Et nyt studie peger samtidig på i det kommende år vil under halvdelen af unge amerikanere mellem 12 og 17 brugere Facebook mere end en gang om måneden. Undersøgelsen fra eMarketer Research peger på, at Facebook er ude af trit med unge brugere og at de nu emigrerer til andre platforme.Og stifteren og topchef i Facebook Mark Zuckerberg er blevet rystet over udviklingen i hans livsværk."Skaber vi den verden, vi ønsker at leve i," skrev han i en blogpost Han har derfor oven på afsløringer om Ruslands infiltering af Facebook og anklager om Facebooks prioritering af fake news har sendt verdens største sociale medie ud på en rejse inden for selvransagelse, som kan ændre platformen på centrale punkter.Og det kaster en hel følge-industri af selskaber ud på dybt vand. Facebook hev 250 mia. kr. ind på reklameindtægter i 2017, og set sammen med Google står udgør Facebook den hele centrale del af virksomhedernes digitale kontakt til forbrugere og kunder.Og med de ændringer som Mark Zuckerberg annoncerede i januar kan hele forretningsmodellen som reklamebureauer og virksomhedernes kundekontakt stå over for centrale forandringer.Ifølge en længere udredelse af magasinet Wired , som har talt med 51 nuværende og tidligere ansatte i Facebook, så har Mark Zuckerberg kastet medie-giganten ud i den største transformation af Facebook i selskabets levetid.Det sker på trods af, at Facebook aldrig har tjent så mange penge, og investorer i selskabet har fået firedoblet afkastet på aktien siden dens børsnotering i 2012.Men Mark Zuckerberg har ifølge Wired oplevet, at anklagerne mod Facebook i 2017 (hvor anklagen om, at Ruslands infiltrerede den amerikanske valgkamp gennem Facebook, og selskabet dermed medvirkede til at påvirke det amerikanske valg af Donald Trump var den alvorligste), fik rystet grundlæggeren og hovedejeren af Facebook så voldsomt, at han har mistet sin optimisme over for teknologiens indvirkning på samfundet.Mark Zuckerberg har derfor annonceret, at Facebook skal tilbage til rødderne. Familie og venner, og det betyder mindre plads til dem der betaler regningerne, virksomheder og medier. Sådan lød det i Mark Zuckerbergs nytårsfortsæt "På det sidste har vi fået tilbagemeldingerne fra vores community om at indholdet fra virksomheder, brands og medier overskygger de personlige øjeblikke, der knytter os sammen."Det korte af det lange er, at Zuckerberg nu vil begrænse betalt og professionelt indhold.Aktien er siden udmeldingen faldet, men Mark Zuckerberg kontrollerer stadig 87 pct. af aktiens klasse B-aktier, som er dem med de største stemmerettigheder og Zuckerberg kan derfor i det store hele styre Facebook i den retning han ønsker.Hvis det altså ikke lige var fordi, at Facebook samtidig frygter lovgivning, der vil presse en udvikling ned over Facebook.I november 2017 under en senatshøring af Facebook, sagde Dianne Feinstein, en senator fra Californien, til Facebooks udsendte i Washington:"Du skabte den her platform og nu bliver den misbrugt og det bliver du nødt til at gøre noget ved. Ellers vi vil vi gøre noget."Optakten til Zuckerbergs selvransagelse var altså tydelige vink fra Washington om, at noget må der ske.Men Mark Zuckerberg havde også selv i løbet af 2017 kæmpet med at forstå, hvor hurtigt og massivt Facebooks rolle var under forandring.Han var på en ' lyttetur ' rundt i USA, hvor han mødte almindelige amerikanere og spiste mad fra deres Barbecues. Det var turné, der måske kunne minde om en præsident-turné, hvor en kandidat møder lokale og kysser babyer, og Mark Zuckerberg måtte afvise rygter om at planlagde at blive den næste amerikanske præsident Zuckerberg har allerede hintet, at de ændringer han præsenterede i sit nytårsfortsæt vil blive efterfulgt at flere i 2018, som kan blive et skelsættende år for Facebook.Industrien rundt om Facebook, dem med en mediekonto eller dem der rådgiver dem med en mediekonto, er allerede på dupperne. Mark Zuckerberg har direkte sagt, at ændringerne vil ramme dem først, når ændringerne af Facebooks newsfeed træder i kraft."Når vi ruller det her ud, så vil du se mindre indhold fra forretninger, brands og medier," skrev Mark Zuckerberg.Skeptikere peger dog på, at når sponsoreret indhold ikke for forrang i Newsfeed, så presser det blot virksomheder og brands til at købe sig til en bedre placering på Facebook.Det større spørgsmål for købere af medietid på sociale medier er dog om hele forretningsmodellen er ved at falde fra hinanden i limningen.EMarketer, et analysehus fra New York, forudser, at Facebook vil miste 2 millioner brugere under 25 i 2018. Men analysehuset forudser samtidig, at de brugere bliver samlet op af Snapchat.Imidlertid tyder meger på, at Snapchat kæmper med sine egne problemer. En af Kardashian-søstrene, Kylie Jenner, uskyldigt spurgte på Twitter, at ikke Snapchat var gået af mode"Er der nogen andre end mig, der ikke længere åbner Snapchat?" spurgte hun Aktien mistede knap 7 mia. kr. af sin værdi. Frygten var, at Snapchat - på linje med Facebook - var gået af mode blandt unge.