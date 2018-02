Anklagemyndigheden i Danmark får ny chef. Statsadvokat Jan Reckendorff overtager 1. marts indtil videre posten som rigsadvokat efter 50-årige Ole Hasselgaard, der har valgt at gå af.



- Justitsministeriet og jeg har i gensidig forståelse indgået aftale om, at jeg nu fratræder som rigsadvokat efter knap seks år i jobbet. Det har været en både spændende og udfordrende tid, siger Ole Hasselgaard i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.



Jan Reckendorff, der er statsadvokat i Viborg, og i øvrigt uddannet som politimand er blevet konstitueret som ny rigsadvokat og skal bestride posten, indtil den bliver besat på fast basis.



Ole Hasselgaard har stået i spidsen for landets anklagere siden 2012, hvor han afløste Jørgen Steen Sørensen, der i stedet fik stillingen som Folketingets Ombudsmand.



Ole Hasselgaard giver ingen nærmere begrundelse for, hvorfor han fratræder som rigsadvokat.



- For mit eget vedkommende vil jeg bruge den kommende tid på at overveje næste kapitel i mit arbejdsliv, siger Ole Hasselgaard i pressemeddelelsen fra Justitsministeriet.



/ritzau/