Morten Helveg fik sit kreditkort overvåget i Se og Hør-sag: Nu indleder han pengejagt i retten

En lavine af økonomiske krav kan i de kommende måneder begynde at vælte ind over flere hovedaktører i den såkaldte Se og Hør-sag.For selv om Aller Media, chefredaktører og journalister for længst er dømt i sagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største medieskandale, indleder sagens ofre nu en jagt på kompensation.Ved Retten i Lyngby har EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen (R) som den første stævnet to tidligere chefredaktører, den såkaldte tys-tys-kilde og Aller Media for 250.000 kroner. "Det er allerede slået fast, at der er foregået noget dybt ulovligt. Det skal også have et økonomisk efterspil," siger Morten Helveg Petersen fredag i forbindelse med retssagens start.Den 51-årige politiker er én blandt langt over 100 kendte, der i årene 2008-2012 fik deres kreditkort overvåget af en it-operatør hos Nets.Oplysningerne solgte operatøren til Se og Hør, og på den måde kunne bladet skrive indgående artikler om de kendte og kongeliges gøren og laden."Det er helt private data, der ikke vedrører andre. Jeg ved stadigvæk ikke den dag i dag, hvordan jeg er blevet overvåget," siger Helveg Petersen.Ikke desto mindre har de sagsøgtes advokater mere end almindeligt svært ved at se, at krænkelsen er så grov, at politikeren nu kræver en kvart million.Eksempelvis påpeger advokat Kåre Pihlmann, der repræsenterer den tidligere chefredaktør Kim Henningsen, at voldtægtsofre kompenseres med helt ned til 20.000 kroner. Kun i ekstremt grove sager får de 75.000 kroner."Kan du forklare, hvorfor du skal have mere end en person, der er blevet voldtaget?," spørger advokaten."Det kan jeg overhovedet ikke forholde mig til," siger Helveg Petersen.Dog anerkender han, at beløbet er højt sat."Det er for at give retten frit spil. Det er formentlig danmarkshistoriens største medieskandale, og derfor får retten nu frie rammer til at fastsætte, hvad den finder rimeligt.""For mig er det en principiel sag, og det har det været fra første fløjt. Det betyder også, at hvis der måtte komme noget ud af det, så donerer jeg det til velgørenhed," siger Morten Helveg Petersen.Sagen fortsætter på mandag. Dommen ventes først i slutningen af marts./ritzau/