Unicef-chef går af efter klager om upassende opførsel

Unicefs globale vicedirektør, Justin Forsyth, træder tilbage fra sin post, oplyser børnefonden torsdag i en meddelelse.



Forsyths afgang kommer efter klager over, at han har optrådt upassende over for kvindelige medarbejdere.



Det skal være foregået under en tidligere ansættelse i Red Barnet.



Red Barnets kontor i Storbritannien har oplyst, at han opførte sig upassende og kom med upassende bemærkninger, da han havde en chefstilling i organisationen.



Det skete i 2011 og 2015. Interne undersøgelser mundede i begge tilfælde ud i, at han undskyldte over for de kvinder, det var gået ud over.



/ritzau/Reuters