Medie: Bagmandspolitiet rejser tiltale mod Genan-stifter og revisor i svindelsag

Opdateret kl. 16.49 - Bagmandspolitiet har tiltalt stifter af dækgenbrugsvirksomheden Genan, Bent A. Nielsen, og Genans tidligere revisor i en omfattende svindelsag. Det skriver Finans, der har fået aktindsigt i et anklageskrift, som Bagmandspolitiet har indleveret ved byretten i Viborg.



Hos Bagmandspolitiet oplyser pressetalsmand Simon Gosvig, at man ikke har nogen kommentarer.



"Vi har ingen bemærkninger til sagen, så længe spørgsmålet om navneforbud ikke er afklaret," siger han til Børsen.



ifølge Finans fremgår det af anklageskriftet, at Bent A. Nielsen er tiltalt for mandatsvig for 73 mio. kr. og bedrageri for 420 mio. kr., og risikerer dermed fængselsstraf.



Derudover tiltales også den tidligere Deloitte-partner, Bjarne Nielsen, for medvirken til bedrageri for 420 mio. kr., skriver Finans.



I 2014 viste det sig, at Genans regnskaber var kraftigt sminket. Det, der umiddelbart virkede som en miljøsucces, endte med at blive et mareridt for pensionskassen PKA, der havde investeret store summer i virksomheden, og fire banker.



PKA og bankerne måtte tage et samlet tab på estimeret 2 mia. kr. for at redde dækproducenten og i 2015 blev Bent A. Nielsen politianmeldt for bedrageri.