Russisk oppositionsleder kortvarigt tilbageholdt af politi

Relateret indhold Artikler

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er blevet løsladt efter en kortvarig anholdelse.



Det skriver han på det sociale medie Twitter. Her meddelte han også tidligere, at han var blevet tilbageholdt af politiet.



- De tager mig et sted hen, skrev han tidligere.



Ifølge Navalnyjer har han fået et dokument, hvor der står, at han menes at have organiseret ikke-tilladte demonstrationer.



- Jeg ved ikke hvorfor, eller hvorfor de syv personer anholdt mig, skriver Navalnyj.



Meddelelserne fra Navalnyj kom kort efter, at Navalnyjs kampagnechef, Leonid Volkov, havde skrevet på Twitter, at Navalnyj var blevet tilbageholdt af politiet i Moskva-Sjeremetevo Internationale Lufthavn.



Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er blevet nægtet at stille op til præsidentvalget i Rusland til foråret.



Det afgjorde Ruslands valgkommission ved en afstemning i slutningen af december. 12 stemte for at udelukke Navalnyj fra valgkampen, mens ét medlem af kommissionen undlod at stemme.



Den 41-årige advokat er dømt for politisk motiveret bedrageri. På grund af denne dom må han ikke opstille, har valgkommissionen afgjort.



Navalnyj har fået en dom på fem års fængsel. Han betegner selv sagen som politisk motiveret.



Samtidig har han opfordret russerne til at boykotte valget.



Navalnyj er den mest seriøse politiske udfordrer, Putin har stået over for i alle sine år ved magten.



Oppositionsaktivisten var sidste år fængslet tre gange. Han har været sigtet for at bryde loven flere gange, fordi han har organiseret offentlige politiske møder og demonstrationer.



Det russiske præsidentvalg skal efter planen indledes med første valgrunde 18. marts 2018.



Putin, der stiller op til sin fjerde embedsperiode, kan i givet fald blive siddende på posten frem til 2024.



/ritzau/Reuters