Bedragerianklaget advokat chokeret over kollegas politianmeldelse

Det var nogle hektiske dage i begyndelsen af juli 2015, da Johan Schlüters advokatfirma fik sit banesår. Det står klart under retssagen mod advokaten og to partnere, der foregår i Københavns Byret.



Storkunden Producentforeningen følte sig snydt for et trecifret millionbeløb og havde politianmeldt Johan Schlüter og partneren Susanne Fryland 1. juli.



- Har lige fået at vide, at Producentforeningen har indgivet politianmeldelse. De har bare ventet på overdragelsen og spillet falsk spil. Nu falder det hele sammen, skrev Johan Schlüter til Susanne Fryland i en sms.



Johan Schlüter havde i årevis haft ansvaret for at inddrive og formidle penge fra rettigheder til film- og tv til Producentforeningen. Det skete via selskabet Registrering Danmark, som Susanne Fryland var direktør for.



Producentforeningen opdagede dog, at advokaterne hævede store summer af deres penge ved at udskrive fakturaer, som Producentforeningen og anklagemyndigheden mener, de ikke var berettiget til.



I første halvår 2015 rejser Producentforeningen et millionkrav, og i sidste ende sælger Johan Schlüter, Susanne Fryland og en partner Registrering Danmark for tre kroner til Producentforeningen.



Advokaterne tror, at de dermed kan betale pengene tilbage og ordne sagerne med Producentforeningen. Samme dag, som Registrering Danmark er overdraget, indgiver Producentforeningen dog en politianmeldelse.



Det er de ikke ene om. Da Johan Schlüter og Susanne Fryland sms'er har han nemlig allerede indgivet en politianmeldelse mod hende.



- Vidste du, at Johan Schlüter havde politianmeldt dig, da I skrev sammen?, spørger anklageren.



- Nej, svarer Fryland i retten.



- Blev du vred?, spørger anklageren.



- Jeg tror nærmere, jeg var i chok, siger Fryland.



Begge er dog anklaget for at have bedraget Producentforeningen. Og anklagemyndigheden mener altså ikke, at Susanne Fryland har været ene om det.



I retten blev en længere, professionel og venskabelig mailudveksling mellem Fryland og Schlüter fra 12. juli læst op.



- Du lyder ikke, som om du er i chok her, konstaterede anklageren.



- Jeg var mildt sagt i chok. Men jeg ved også godt, at der er et arbejde, der skal gøres. Jeg synes, at anmeldelsen er blodig uretfærdig, men det er mine følelser. Jeg kan godt adskille de to, svarede Susanne Fryland.



Anklageren var dog ikke helt færdig:



- Aftalte I, at du skulle tage skraldet for dette her?, spørger hun.



- Nej, lyder det fra Susanne Fryland.



/ritzau/