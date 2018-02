Det sker i dag: Løfter Genmab sløret for salgsforventninger til 2018?

Løfter Genmab sløret for salgsforventninger til 2018?



Når biotekselskabet Genmabs tochef Jan van de Winkel præsenterer årsrapporten for 2017 vil især selskabets forventninger til 2018 være i fokus. I januar offentliggjorde Genmabs partner Janssen sidste års salgstal for kræftmidlet Darzalex og opmærksomheden er rettet mod prognosen for i år.



Jyske Bank forventer et stærkt salg af Darzalex i 2018, som bl.a. er drevet af en øget markedsandel i USA. Regnskabet offentliggøres efter børslukketid.



Regnskab fra Arla



Mejerigiganten Arla med topchef Peder Tuborgh i spidsen offentliggør regnskab for 2017. I år har Arla skruet markant op for investeringerne og gennemfører i alt investering på tæt ved 4 mia. kr., inklusive 750 mio. kr., der sættes i ny teknologi og udvidet kapacitet i ingrediensforretningen.



For nylig købte mejerikoncernen det store britiske økomejeri Yeo Valley Dairies Limited, som ejer det stærkeste britiske brand på økologiske mejeriprodukter.



Centralbank og kryptovaluta



Børsen Play får onsdag eftermiddag besøg af Ole Bjerg, lektor på CBS. Han mener, at centralbanker – herunder også Nationalbanken – kan skabe deres egen kryptovaluta, som bl.a. den svenske centralbank overvejer.