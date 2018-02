Se listen her: Disse danske restauranter får Michelin-stjerner

De prestigefyldte Michelin-stjerner er netop blevet uddelt i København, hvor nye stjerner er blevet uddelt til tre danske restauranter.



Den københavnske afdeling af Kadeau løb med to stjerner, mens MeMu i Vejle fik sin første Michelin-stjerne og Jordnær i Gentofte også fik en.



Men hvilke restauranter har så en, to eller tre stjerner? Børsen giver dig et samlet overblik her.



Tre stjerner:



Geranium



To stjerner:



AOC

Henne Kirkeby Kro

Kadeau København



En stjerne:



MeMu

Jordnær

108

Domestic

Restaurant Frederikshøj

Ti Trin Ned

Dragsholm Slot

Koks

Kong Hans Kælder

Frederiksminde

Marchal

Clou

Studio

Relæ

Kokkeriet

Era Ora

Formel B

Kiin Kiin

Søllerød Kro

Kadeau Bornholm

Gastromé

Substans