Det sker i dag: Mærsk-boss skal til eksamen

Mærsk-boss til eksamen



Topchefen i A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou, skal til eksamen hos investorerne, når selskabet holder kapitalmarkedsdag i København. Efterhånden er Mærsk ved at være i mål med opsplitningen, hvor de energirelaterede dele af selskabet bliver solgt fra og containerfragten kommer i fokus.



Kapitalmarkedsdagen skal således give investorerne et fingerpeg om den strategiske retning i selskabet. Ved slutningen af 2017 levede overskudsgraden ikke op til Mærsks egne forventninger og en indtjeningsevne, der er kommet under pres har gjort utålmodige investorer frustrerede.



Regnskab fra Jyske Bank



Silkeborg-banken Jyske Bank med topchef Anders Dam i spidsen præsenterer årsrapport tirsdag morgen. Her vil fokus bl.a. være på de vigtige nettorenteindtægter, hvor flere analytikere forud for regnskabet har spået et fald i nettorenteindtægterne til ca. 1,4 mia. kr. Til gengæld forventer en analytiker, at Jyske Bank kan tilbageføre nedskrivninger for 59 mio. kr.



Regnskab fra Sydbank



Også den Aabenraa-baserede Sydbank sender årsrapporten for 2017 på gaden. Forud for regnskabet har banken med topchef Karen Frøsig i spidsen forventet faldende nedskrivninger og en basisindtjening på samme niveau som 2016, hvor den lød på 4,2 mia. kr.