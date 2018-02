Det skriver medierne: Banker advarer mod digitale valutaer

To pensionskasser presser på for at købe op i erhvervsejendommene i Carlsberg Byen, som de allerede selv ejer dele af. Begge vil gerne bruge milliarder på at købe Carlsberg ud af ejendomsudviklingsprojektet, hvis det er muligt. Det skriver business.dk.Det danskejede kæmpelandbrug Axzon forbereder børsnotering og vil derfor gøre sig lækker over for investorerne. Topchef Tom Axelgaar. Læs artiklen her.



Bankverdenen advarer mod køb og salg af såkaldte kryptovalutaer som bitcoin. Men samtidig arbejder fire ud af fem storbanker med fundamentet for bitcoin. Læs artiklen her. Danmarks største pensionsselskab, PFA, med Allan Polack i spidsen forskelsbehandler kunderne, mener en pensionsrådgiver. De seneste tre år har PFA tilbageført 2,5 mia. kr. til kunderne. Men ikke alle får del i gevinsten. Læs artiklen her. Mens Novo Nordisk har ni sager i USA, hvor anklagen lyder på organiseret kriminalitet, så ruster investorer sig på mere ansvarlige investeringer. Læs artiklen her.