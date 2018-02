Tre personer er søndag kommet til skade ved en brand hos en Volkswagen-forhandler på Dynamovej i Gladsaxe.



Den ene er kommet alvorligt til skade med forbrændinger i ansigtet og sendt til Rigshospitalet Traumecenter. Her er han lagt i kunstigt koma på grund af forbrændingerne.



Det oplyser vagtchef hos Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen.



Beredskabet fik meldingen om branden 13.12.



Branden skyldtes tilsyneladende, at en trykspuler eksploderede under arbejde på stedet, fortæller vagtchefen.



"Den eksploderer af en årsag, som vi ikke ved hvorfor. Den antænder noget brændbar væske. Det betyder, at der er tre tilskadekomne, hvoraf den ene tilsyneladende er alvorligt," siger vagtchefen.



Ifølge Beredskab Øst er branden under kontrol. Den har ikke spredt sig.



