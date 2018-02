Den formodede gerningsmand bag et økseoverfald i Birkerød lørdag aften blev løsladt fra fængslet for ti dage siden.



Det fortæller faren, Abdelkader Salem Al-Tamimi, til BT.



I fængslet afsonede den formodede gerningsmand en dom på tre år for blandt andet røveri.



Faren fortæller til avisen, at han efter løsladelsen knap kunne genkende sin søn. Han havde tabt ti kilo og var ifølge faren bange og ikke sig selv længere.



Ved overfaldet lørdag aften blev et ungt par på tankstationen Circle K-tankstationen overfaldet med en økse. De blev ramt i hovedet og overkroppen. De er søndag uden for livsfare.



Politiet har siden været massivt til stede i Birkerød, hvor det har ledt efter manden.



Den formodede gerningsmand beskrives som værende 29 år med mellemøstligt udseende, mørkt hår og mørkt, kortklippet fuldskæg. Han er 176 centimeter høj og formentlig iklædt mørk jakke og mørke bukser.



Politiet har fortsat ikke fundet den mistænkte mænd.



Den mistænkte boede efter sin løsladelse hos sine forældre i Birkerød. Politiet har i løbet af søndagen ransaget forældrenes lejlighed.



Faren er ifølge BT tydeligt berørt over episoden og har selv været ude for at lede.



- Jeg forstår slet ikke alt det her. Hvorfor løslader de ham, hvis han har det på den måde. De har haft ham i isolation, hvor han ikke kan snakke med nogen. Det ødelægger mennesker, siger han.



Der vil være pressemøde om sagen klokken 13.45.



/ritzau/