Det var muligvis på et ulovligt grundlag, at det russiske hold i mixed curling vandt bronze ved vinter-OL i Pyeongchang.



Ifølge det russiske medie Sport-Express er der fundet spor af det ulovlige præparat meldonium i en dopingprøve fra Alexander Krushelnitskiy, der udgjorde halvdelen af det russiske mixedhold.



Alexander Krushelnitskiy benyttede sig ifølge mediet af meldonium, indtil det fra 2016 blev forbudt.



Russerne vandt bronzekampen i mixed curling over Norge. Fra officielt hold er der endnu ikke meldt noget ud om resultatet af Krushelnitskiys dopingprøve.



Meldonium er hjertemedicin, men kan være præstationsfremmende. En lang række idrætsudøvere - heriblandt den russiske tennisstjerne Maria Sharapova - blev fældet, da de fortsat benyttede stoffet, efter det var gjort ulovligt.



/ritzau/NTB