Anklager om aftalt spil efter stort udbud om sundhedsplatform

Nye og hidtil ukendte dokumenter viser, at det ikke gik stille for sig, da det børsnoterede it-selskab NNIT og den amerikanske koncern Epic i 2013 vandt kampen om Region Sjællands og Region Hovedstadens fælles it-projekt Sundhedsplatformen.



Det skriver Politiken.



Avisen har via aktindsigt dokumenteret, at en af konkurrenterne til opgaven, it-selskabet Cerner, klagede over aftalt spil.



Det skete, fordi Region Hovedstadens øverste it-direktør indtil 2011, Jan Kold, var skiftet til NNIT og ifølge klagerne havde direkte adgang til sin tidligere kollega, Claus Balslev, der var regionens programchef for Sundhedsplatformen.



"Og så den mere uofficielle mail ... Kæmpe tillykke – det er noget af en milepæl du hev i land der – det er godt gået!," skrev Balslev ifølge Politiken til sin tidligere chef, da NNIT og Epic havde vundet ordren.



I dag arbejder de begge hos NNIT, men afviser over for Politiken, at de på nogen måde har været med til at give deres arbejdsgiver en konkurrencefordel.



Langt dyrere end konkurrenten



Klagen fra Cerner, som senere blev løst ved et forlig i 2014, indeholdt også et andet kritikpunkt, skriver Politiken.



For selvom det vindende bud fra NNIT og Epic var mere end 200 mio. kr. dyrere end konkurrentens, blev det valgt som "økonomisk mest fordelagtigt".



"I løbet af udbudsprocessen bliver det klart, at funktionalitet og implementering er vigtigere end pris," forklarer Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovestaden, til Politiken.



Han slår fast, at han fortsat står inde for processen.