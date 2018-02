Trump angriber FBI efter Florida-massakre: "Det er ikke acceptabelt"

I kølvandet på det seneste store skoleskyderi på en high school i byen Parkland i Florida, hvor 17 blev dræbt, raser debatten om våbenlovgivning igen på fuldt tryk i USA.



Men landets præsident, Donald Trump, langer på Twitter ud efter den nationale sikkerhedstjeneste FBI, der har indrømmet, at de op til skyderiet valgte ikke at reagere på et tip om den senere morder Nikolas Cruz.



Det skriver BBC.



"Det er meget trist, at FBI overså alle signalerne om Florida-skole-skyderen (Florida school shooter, red.) Det er ikke acceptabelt. De bruger for meget tid på at prøve at bevise en Rusland-sammensværgelse med Trump-kampagnen - men der er ingen sammensværgelse. Kom tilbage til arbejdet, og gør os alle stolte," skriver Donald Trump.



Han er blevet kritiseret af overlevende elever på skolen i Parkland for sit meget liberale syn på retten til at eje et våben.



Eleverne kritiserede ham desuden for at have modtaget finansiel støtte fra den magtfulde amerikanske våbenlobby National Rifle Association.



Tiltalte 13 russere



Donald Trumps reference til en sammensværgelse med Rusland skal formentlig ses i kølvandet på begivenheder, der fandt sted i denne uge.



Her valgte en storjury i USA at tiltale 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaber for at blande sig i den amerikanske valgkamp.



Trump har igen og igen afvist, at der skulle have været en hemmelig aftale mellem hans lejr og russerne, men denne uges skridt ses mange stedet som lidt af en gennembrud for efterforskningen af sagen, som FBI altså står bag.



Det russiske udenrigsministerium har også været ude at kommentere tiltalen af de russiske statsborgere. Her kaldte talskvinden Maria Zakharova anklagerne for "absurde".