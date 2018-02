Det østrigske skifænomen Marcel Hirscher vandt søndag morgen dansk tid sin anden OL-guldmedalje i Pyeongchang.



Han fulgte op på sejren i kombinationskonkurrencen med en magtdemonstration i storslalom.



I andet gennemløb skulle han slå norske Henrik Kristoffersen, der havde leveret et fremragende andet gennemløb, og det gjorde Hirscher uden problemer.



Østrigeren blev noteret for den samlede tid 2 minutter og 18,04 sekunder og var dermed 1,27 sekund hurtigere end den nærmeste konkurrent.



Der var bronze til franske Alexis Pinturault.



Konkurrencen havde også dansk islæt i skikkelse af Casper Dyrbye, og han blev nummer 60 i den samlede stilling.



Dyrbye blev noteret for den samlede tid 2 minutter og 38,34 sekunder, hvilket på det tidspunkt rakte til en 59.-plads. Dermed var han godt 20 sekunder langsommere end vinderen.



Den 21-årige OL-debutant Dyrbye lignede allerede en glad mand, da han havde gennemført sit første gennemløb i storslalomkonkurrencen.



Han strakte en stav i vejret som tegn på sin tilfredshed, da han var blevet noteret for tiden 1 minut og 20,33 sekunder.



Dermed var han 12,06 sekunder langsommere end Marcel Hirscher, der også var bedst efter første gennemløb.



Dyrbye er seedet som nummer 76 i konkurrencen og havde dermed dette startnummer.



Da han krydsede stregen, rakte tiden til en foreløbig placering som nummer 55 ud af 110 deltagere i konkurrencen.



Men Dyrbye leverede altså en endnu bedre tid i sit andet gennemløb.



Dyrbye stiller også op i slalom i Pyeongchang. Selv vurderer han, at han har bedre muligheder for et godt resultat i torsdagens slalomkonkurrence.



/ritzau/