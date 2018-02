Det sker i dag: Michelin-stjerner strøes ud på Rådhuset i København

Jutlander Bank under pres



På en regnskabsfattig mandag, hvor de amerikanske børser er lukket pga. Præsidentens dag, kommer fusionsbanken Jutlander Bank, der er en sammenlægning mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro, med tal for fjerde kvartal.



Banken har selv udmeldt en forventning om en en primær indtjening på 215-225 mio. kr. for hele 2017.

I 2016 landede indtjeningen på 274 mio. kr. og året før på 332 mio. kr., så evnen til at tjene penge er under pres for den nordjyske bank.



Dom mod A.P. Møller



Kl. 13.00 falder der dom i en sag mod A.P. Møller A/S.



Rederiet er anklaget for at bryde udlændingeloven ved ansættelsen af to kinesiske kvinder og en amerikansk mand.



Man har allerede erkendt sig skyldig i to af sagerne, men nægter i den tredje sag. A.P Møller A/S risikerer bøder, hvis de dømmes.



Michelin-stjerner strøes ud



Den årlige uddeling af michelin-stjerner i Norden finder sted mandag på et pressemøde på Rådhuset i København. Det begynder kl. 17.00, og kan livestreames på Youtube.



Lars Seier Christensens Geranium skal bl.a. holde fast i deres tredje stjerne, som de opnåede i 2016 som den første danske restaurant nogensinde.