En domstol i Florida har varetægtsfængslet den formodede gerningsmand bag skoleskyderiet onsdag.



Den 19-årige mand er sigtet for 17 tilfælde af drab. Han er varetægtsfængslet uden mulighed for løsladelse mod kaution.



Den unge mands advokat protesterede ikke over dommerens beslutning.



Den mistænkte var iført en orange fangedragt og havde hænderne i håndjern, da han blev ført ind i retssalen i Parkland, Florida.



17 mennesker blev dræbt og mindst 14 andre såret, da gerningsmanden åbnede ild mod dem på Marjory Stoneman Douglas High School.



Tre af de sårede meldes i kritisk tilstand.



Det seneste skoleskyderi har medført selvransagelse i det amerikanske forbundspoliti, FBI.



FBI fik en henvendelse om, at en bruger på YouTube, som benyttede navnet "Nikolas Cruz", havde lagt en video på websitet. Det er også det navn, amerikansk politi og medier har sat på den 19-årige formodede gerningsmand.



I YouTube-videoen erklærede en stemme:



"Jeg vil være professionel skole-attentatmand."



FBI undersøgte sagen, men kunne på det tidspunkt ikke finde frem til bagmandens sande identitet eller hans opholdssted.



