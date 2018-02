Det sker i dag: Hvor mange fløj fra danske lufthavne sidste år?

Relateret indhold Aktieordbog

Hold øje med konkurrenter



Regnskabssæsonen buldrer derudaf over hele kloden, og som investor kan det også være nyttigt at være opmærksom på de danske selskabers konkurrenter i udlandet.



Fredag dukker bl.a. regnskaber op fra Chr. Hansens franske pendant Danone, mens General Electric, der konkurrerer med Vestas, også afslører nye tal.



Regnskab fra Rovsing



Teknologiselskabet Rovsing, der sælger til rumfartsindustrien, sender sit årsregnskab til fondsbørsen fredag morgen.



Selskabet har haft stigende omsætning i flere år, men det halter med at tjene penge. De seneste fem år er der tabt 38 mio. kr på bunden., men Rovsing forventer nu at lande et driftsresultat på mellem 0-2 mio. kr.



Status på luftfarten



Danmarks Statistik offentliggør i dag den årlige rapport om dansk luftfart.



Her får vi bl.a. tal for, hvor mange flypassagerer, der rejste fra danske lufthavne hele sidste år.



I 2016 slog antallet af rejsende fra Danmark rekord med i alt 17,3 mio. Det var en stigning på 8 pct. i forhold til året før.



Noget tyder dog på lidt lavere vækst i 2017. Københavns Lufthavne fortalte nemlig i januar, at væksten i passagerantallet for året blot var 0,5 pct.