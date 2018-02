Det skriver medierne: Hard Rock Café i Kina sniger sig ind på børsen i Danmark

Berlingske Business



Mærsk på opkøbsjagt blandt iværksættere



A.P. Møller-Mærsk sætter fart på jagten efter det nye Mærsk. Koncernen har oprettet et investeringsselskab, der skal sende millioner efter iværksættere. Eksperter kalder det et kulturskred, hvor rettidig risiko kan erstatte rettidig omhu, som har været et værn mod fejl.



Hard Rock Café i Kina sniger sig ind på børsen i Danmark



Den danske minibørs First North har netop tilføjet et nyt navn til listen af børsnoterede selskaber. Uden at have gjort væsen af sig er et britisk registreret selskab, der ejer franchiserettighederne til Hard Rock Cafe i store dele af Kina, dukket op på det danske børsmarked.



FDB Møblers gyldne dage er tilbage



Med en vækst i omsætningen på 35 pct. har Coop ramt plet med en relancering af de gamle designklassikere. FDB Møbler forventer at runde en omsætning på 100 mio. kr. i 2018, der også har åbningen af tre butikker vest for Storebælt og eksport til udlandet på programmet.





Jyllands-Posten erhverv



Flere zombieselskaber på børsen



Andelen af såkaldte zombieselskaber - virksomheder, der har svært ved at betale renterne på deres gæld - er ottedoblet på 10 år, og de udgør nu 8 pct. af de børsnoterede selskaber herhjemme. De lave renter får skylden.



Fyring vil udløse tocifret millionbeløb til TDC-topchef



TDC-topchef Pernille Erenbjerg behøver ikke frygte for bankkontoen, hvis salget af TDC udløser en fyring. Som en del af hendes kontrakt er teledirektøren sikret to års løn, viser TDC's årsregnskab.





Børsen



Danske Bank ser rentechok til efteråret



Boligejerne kan godt begynde at ruste sig til, at renterne tager et stort hop allerede i år. Danske Banks chefanalytiker, Arne Lohmann Rasmussen, forventer, at der kommer en ny rystetur i efteråret.



Vivino henter 121 mio kr. til væksthop



Investorer ser milliardpotentiale i at sælge vin gennem Vivinos app. Friske millioner skal sparke gang i vækst på både nye og eksisterende markeder.



Nyt TDC kræver strammere regulering



Internetudbyderen Hiper, der er serviceprovider og lejer sig ind på TDC's forskellige net, håber på mange fordele ved nyt ejerskab af TDC. Men direktør Stig Myken vurderer, at det er helt nødvendigt at regulere noget strammere.



Vestas-atkien stiger forud for Gamesas kapitalmarkedsdag



Trods prispres steg Vestas-aktien med 1,85 pct. onsdag - dagen før Siemens Gamesas kapitalmarkedsdag torsdag. Her ventes fokus at være på prisudviklingen.



Flere store forsikringsselskaber mangler på aktiv ejerliste



Forsikringsselskaberne Tryg og Alm. Brand er fortsat ikke at finde på en opdateret liste over investorer, der vil leve op til regler for aktivt ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse.





/ritzau/FINANS