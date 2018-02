Bortvist ekselev dræber 17 med riffel på skole i Florida

Relateret indhold Artikler

Onsdag eftermiddag udbrød der panik på en skole i det sydlige Florida, da en mand åbnede ild mod lærere og elever med en semiautomatisk riffel.



Sheriffen i Broward County, Scott Israel, fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at mindst 17 personer er dræbt.



Skyderiet skete på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland omkring en time nord for Miami. Det skete på et tidspunkt, hvor skoledagen var ved at være forbi.



Nogen - formentlig gerningsmanden - aktiverede brandalarmen, og mens eleverne strømmede ud fra klasselokalerne, blev der affyret skud i og omkring en bestemt bygning på skolens område.



Politiet mener, at man har fanget den person, som står bag skyderiet. Det skulle angiveligt dreje sig om Nikolas Cruz, en tidligere elev på skolen. Ifølge Reuters er han 19 år gammel.



Cruz blev i sin tid på skolen bortvist af disciplinære årsager, oplyser Scott Israel. Sheriffen oplyser samtidig, at Cruz brugte mindst én semiautomatisk riffel af typen Colt AR-15 og adskillige magasiner til at skyde sine ofre.



Den formodede gerningsmand blev anholdt i den nærliggende by Coral Springs. Det skete omtrent en time efter, skyderiet på skolen stoppede.



Skyderiet er nummer 18 på en skole i USA siden begyndelsen af året.



"Det er ganske enkelt en forfærdelig dag for os alle," siger amtets skoleleder, Robert Runcie.



Både præsident Donald Trump samt Floridas guvernør, Rick Scott, er blevet underrettet om situationen og følger den.



Ifølge avisen Sun Sentinel går der omkring 3000 elever på skolen, der tæller klasser fra niende til tolvte.



/ritzau/