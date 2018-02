Det sker i dag: Kan konkurrent få Vestas-aktien til at stige igen?

Regnskab fra Airbus



Før markederne åbner i dag offentliggør den franske flyproducent Airbus, der er i skarp konkurrence med amerikanske Boeing, regnskab for hele sidste år.



Airbus slog rekord i antal leverede fly sidste år, og det forventes at stige, men der er også udfordringer for flyproducenten, der har skiftet ud i ledelsen efter korruptionsanklager.



Nyt fra Vestas-konkurrent



Hvis du har Vestas-aktier, er det værd at holde øje med kapitalmarkedsdagen fra den danske vindmølleproducents tysk-spanske konkurrent Siemens Gamesa.



Ud over, at Siemens Gamesa løfter sløret for en ny strategi frem til 2020, så er det også interessant at følge med i, hvad rivalen siger om prispresset.



Vestas-aktien tog f.eks. et stort hop, efter Siemens Gamesa-regnskabet i slut-januar, hvor ledelsen fortalte, at priserne havde stabiliseret sig.