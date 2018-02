Prins Henrik bisættes tirsdag den 20. februar klokken 11 ved Christiansborg Slotskirke.Det bliver en mindre ceremoni efter prinsens eget ønske, oplyser kongehuset ved en pressebriefing.Ceremonien får deltagelse af den nærmeste familie.Dermed bliver der ikke tale om det, man normalt forstår ved en statsbegravelse.Det er en stort anlagt begravelse, der gives til statsoverhoveder og politikere. Til en statsbegravelse deltager normalt repræsentanter for samfundets top fra ind- og udland.Det bliver kongelig konfessionarius og tidligere biskop Erik Norman Svendsen, der kommer til at stå for bisættelsen af prins Henrik.Det bliver forinden muligt for offentligheden at tage afsked med prinsen, der sov ind tirsdag aften.Kisten kommer nemlig til at ligge på såkaldt castrum doloris i tre dage. Det er latin og betyder "smertens leje".Dermed vil man kunne se den lukkede kiste med prinsen en sidste gang i Christiansborg Slotskirke fra lørdag og frem til bisættelsen.Prinsen skal kremeres.Kongehuset har tidligere på pressebriefingen oplyst, at prinsen har ønsket, at halvdelen af asken spredes i danske farvande, mens den anden halvdel sættes ned i en urne i den private have i Fredensborg Slotshave.Prins Henrik sov ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot i Nordsjælland. Han blev 83 år gammel.Ved hans side var dronning Margrethe og parrets to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.Prins Henrik blev tirsdag kort før sin død overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot, hvor han ifølge kongehuset selv ønskede at opholde sig i sin sidste tid.Prinsen blev indlagt på Rigshospitalet 28. januar efter et ophold i Sharm el Sheikh i Egypten.I fredags meddelte hoffet, at prinsens tilstand var alvorligt forværret.Det fik kronprins Frederik til at afbryde sit besøg til vinter-OL i Sydkorea og rejse hjem til Danmark.Det har tidligere været meddelt fra kongehuset, at prinsen havde fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han efterfølgende kom i behandling for en lungeinfektion.