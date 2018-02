Danskerne sidder tungt på verdensrekorden i økologi

Forbrugere verden over køber stadig flere økologiske fødevarer. Men danskerne køber flere end alle andre.



Det fremgår af en ny international rapport fra det schweiziske forskningscenter Fibl.



Rapporten offentliggøres onsdag i forbindelse med verdens største økologimesse, BioFach, i Tyskland. Her deltager en lang række danske virksomheder i et stort eksportfremstød.



Danmarks førerposition baseres på, at den økologiske andel af det samlede fødevaresalg herhjemme i 2016 lå på 9,7 procent foran Luxembourg med 8,6 procent og Schweiz 8,4 procent.



Siden har Danmark imidlertid som første land i verden passeret den magiske økologiske markedsandel på ti procent af fødevareforbruget.



- Det er vi pavestolte af. Det viser, at mange danskere ønsker at gøre en forskel, når de lægger varer i kurven, siger Helle Borup Friberg, administrerende direktør i Økologisk Landsforening:



- Vi mærker en stor interesse fra udlandet for at høre om det tætte samarbejde mellem danske økologiske virksomheder og landmændene.



På Biofach-konferencen er over 40 danske virksomheder klar til at udnytte efterspørgslen på eksportmarkederne.



Ifølge Fibl-rapporten blev der i 2016 eksporteret danske øko-fødevarer for 2,4 milliarder kroner - en stigning på 23 procent på et år.



- Vi har gang på gang opjusteret vores forventninger. Vi tror, at vi allerede i år når tre milliarder kroner. Det tonser derudad lige nu, siger Pernille Bundgård, eksportchef i Økologisk Landsforening.



Det globale salg af økologi er mere end femdoblet siden 2000. Ifølge rapporten købte forbrugere verden over i 2016 økologiske varer til en værdi af 543 milliarder danske kroner.



/ritzau/