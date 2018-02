Den franske præsident, Emmanuel Macron, har udsendt en pressemeddelelse efter prins Henriks død.



Præsident Macron har modtaget nyheden om prinsens død "med sorg".



Han og hans kone, Brigitte Macron, udtrykker deres dybtfølte kondolence til "regenten Margrethe II, de to børn Frederik og Joachim, børnebørnene og folket i Danmark", lyder det i en pressemeddelelse, der citeres af det franske medie Le Figaro.



I pressemeddelelsen skriver præsidenten, at Henrik har lavet en fransk-dansk alliance i kraft af sit ægteskab med dronning Margrethe.



- Henri de Monpezat, blev prins Henrik af Danmark efter ægteskabet med Margrethe i 1967, hvor der blev dannet et langt og uforanderligt venskab mellem Frankrig og Danmark, to nationer, hvis alliance aldrig blev brudt, skrives der.



Den franske præsident roser også, at prins Henrik "sørgede for, at det franske sprog fortsat blev brugt ved hoffet", ligesom hans engagement i Den Franske Skole i København - senere kaldet "Prins Henriks Skole" anerkendes.



Også Frankrigs ambassadør i Danmark, Francois Zimeray, der flere gange har mødt prinsen, mindes prins Henrik.



- Vores dybeste medfølelse går til H.M. Dronning Margrethe II, hele den kongelige familie og det danske folk. H.K.H. Prins Henriks liv har været en rejse gennem et århundrede. Han var en sand kunstner, der satte kulør på Danmark, skriver ambassadøren på Twitter.



Prins Henrik blev født som greve i den franske by Talence i Frankrig. Han tilbragte en del af sin barndom i Hanoi i Vietnam og studerede senere kinesisk og vietnamesisk.



- På mange måder inkarnerede han smukt sin tids værdier: en klassisk uddannelse, en personlig stil med en sjælden blanding af alvor og humor, men frem for alt en dyb nysgerrighed. H.K.H. Prins Henrik bragte alle disse kvaliteter til Danmark, fik den danske livsstil til at stråle i glansen af hans egen "art de vivre", lyder det fra den franske ambassadør på Facebook.



Ambassadøren beskriver også, at prinsen delte sig mellem Frankrig og Danmark.



- H.K.H. Prins Henrik var den mest danske blandt franskmænd, den mest franske blandt danskere, lyder det.



Prins Henrik sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot i Nordsjælland. Han blev 83 år gammel.



Ved hans side var dronning Margrethe og parrets to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.



/ritzau/