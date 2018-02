Bitcoin-"miners" valfarter til Island for at få del i landets billige termiske energi. På det seneste er antallet af datacentre, som betjener kryptovalutaer, steget dramatisk.



Det skriver Dagens Industri.



- Hvis alle projekterne bliver til virkelighed, så har vi ikke tilstrækkeligt med strøm, siger Johann Snorri Sigurgbergsson, ansvarlig for forretningsudvikling i det islandske energiselskab HS Orka, til BBC.



Ifølge HS Orkas beregninger bruger datacentrene omkring 840 GW. Til sammenligning ligger alle Islands husstandes årlige energiforbrug på omkring 700 GW.



- Vi ser nu en eksponentiel vækst i datacentrenes energiforbrug, lyder vurderingen fra Johann Snorri Sigurgbergsson til den britiske nyhedsstation.



Bitcoin-"minedrift" er en proces, hvor transaktioner bliver optegnet i en hovedbog, der også kaldes en blockchain, som tjener til at bekræfte en given transaktion til et helt neværk af blokke. Dermed kan teknologien skelne mellem gyldige og ugyldige transaktioner.



/ritzau/FINANS