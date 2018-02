Lars Løkke: Den kongelige familie har mistet sit anker

Det er med stor sorg, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har modtaget meddelelsen om prins Henriks død. Det skriver statsministeren i en pressemeddelelse, hvor han mindes prinsen.



"Den kongelige familie har mistet et anker."



"Dronning Margrethe har mistet sin indsigtsfulde og varme livsledsager igennem mere end et halvt århundrede."



"Danmark har mistet en unik repræsentant for vores land, lyder det i mindeordet."



Prins Henrik sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot i Nordsjælland. Han blev 83 år gammel.



Ved hans side var dronning Margrethe og parrets to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.



I statsministerens mindeord bliver familiens omsorg for prinsen i den sidste tid fremhævet.



"Prinsens livsglæde foldede sig for alvor ud sammen med børnebørnene, der heldigvis fik mange år til at lære deres lune og kærlige farfar at kende."



"Prinsen bevarede, trods sygdom, sit gode humør til det sidste. Det er beundringsværdigt, hvor fint den kongelige familie har tacklet og åbent fortalt om den svære tid, de har været igennem," lyder det.



Prins Henriks liv fra hans barndom i Hanoi til samlingspunkt for den kongelige familie i Danmark, listes også op i meddelelsen.



Han var en mand, der har sat afsæt på den kongelige familie og på verden, der omgik ham, fremgår det.



"Han mestrede på bedste vis den danske humor og selvironi. Han brændte for finere fransk madlavning og besad charme og sans for poesi, musik og kunst. Med sit internationale udsyn var han med til at åbne danskernes øjne for verden."



"Prins Henrik satte tydelige aftryk på verden omkring sig gennem hele sit liv. Han var en facetternes mand med mod og kant. Han turde sætte sig selv og sin person i spil og nægtede at være tilskuer til livet."



"Livet skulle leves og opleves. Derfor var det altid en beleven og engageret prins, man mødte," skriver statsministeren.



/ritzau/