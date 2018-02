Prins Henrik sov stille ind tirsdag aften

Relateret indhold Artikler

Hans kongelige højhed prins Henrik er død. Det oplyser kongehuset kort efter klokken fire natten til onsdag.



Prins Henrik, der blev 83 år, sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot.



Ved hans side var dronning Margrethe og parrets to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim, fremgår det af meddelelsen.



Dødsårsagen fremgår ikke.



Der er heller ingen oplysninger om, hvornår og hvor prinsen skal begraves.



Det vakte stor opsigt, da prins Henrik i august sidste år meddelte, at han stik imod alle traditioner ikke ønskede at blive stedt til hvile ved siden af dronning Margrethe i Roskilde Domkirke.



Prins Henrik blev tirsdag efter flere ugers indlæggelse på Rigshospitalet overført til Fredensborg Slot.



Det oplyste kongehuset i en pressemeddelelse, hvoraf det også fremgik, at prinsens tilstand var alvorlig.



Kongehusets pressechef, Lene Balleby, uddybede over for Billed-Bladet, hvorfor prins Henrik havde valgt Fredensborg Slot.



"Her kan prinsen være omgivet af familien og opholde sig i rammer, der betyder noget for ham," sagde hun.



Med prinsens bortgang afsluttes en epoke i nyere tids danmarkshistorie.



I 1965 mødte han kronprinsesse Margrethe i London.



To år senere ankom han til København i silende regn, fik tronfølger Margrethe og blev samtidig gift med hele Danmark.



"Henri kom, så - og du sejrede", som kong Frederik IX udtrykte det i sin tale til brudeparret i juni 1967.



Og sejre det gjorde gommen - i hvert fald til en begyndelse. Hans tale til bruden imponerede, og sætningen "Jeg kom til en blomstrende have, men pigen var dog havens allersomdejligste pynt", er omtrent gået over i historien.



På en og samme dag fik han nyt navn og ny nationalitet, titel og religion.



Den dengang 34-årige Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat blev til prins Henrik af Danmark, dronningens mand eller prinsgemalen, som han i en årrække foretrak for at markere forskellen til de yngre prinser i familien.



/ritzau/