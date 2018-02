Det sker i dag: Trækker Sydafrikas præsident sig?

Regnskaber fra rivaler



FLSmidth, Novozymes og Scandinavian Tobacco Group vil sikkert være ekstra opmærksom her til morgen, hvor der lander regnskaber fra nogle af deres konkurrenter. Det kan også give investorer et praj om, hvordan det går i brancherne.



Den tyske industrikoncern Thyssenkrupp, der er en konkurrent til FLSmidths cementdivision, viser tal for årets første kvartal, mens Novozymes-rivalen, hollandske Koninklijke DSM afslører, hvordan det er gået i fjerde kvartal.



Hos Scandinavian Tobacco Group vil det være regnskabet for svenske Swedish Match, der er i centrum onsdag morgen.



Jean-Marie Le Pen i retten



Den tidligere leder af Frankrigs højrenationale parti Front National Jean-Marie Le Pen skal endnu engang møde i retten, hvor hun er anklaget for at "tilskynde til racemæssig had".



Le Pen er flere gange blevet dømt for racisme og for at benægte folkemordet på Europas jøder under Anden Verdenskrig.



Trækker Jacob Zuma sig?



Det kriseramte sydafrikanske regeringsparti ANC har krævet, at landets præsident Jacob Zuma træder tilbage fra posten.



Ace Magashule, som er generalsekretær for ANC, sagde tirsdag, at han forventede et svar fra Zuma senest i dag onsdag.