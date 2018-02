Det skriver medierne: Danish Crown køber polske Gzella Meat Group

Jyllands-Posten Erhverv



Carlsberg føjer marketingschef til topledelsen



Carlsberg udvider topledelsen fra seks medlemmer til syv efter, at virksomhedens marketingsdirektør, Jessica Spence, har fået en fast plads i toppen.



TDC: Pensionsopsparerne kan forventet stort afkast efter køb



Opkøbet af TDC skal give et tocifret afkast til de danske pensionsopsparere, det vurderer køberkonsortiet bestående af tre danske pensionsselskaber og den australske kapitalfond Macquarie (Forside + side 4-5)



Danish Crown køber polske Gzella Meat Group



Slagterivirksomheden Danish Crown har opkøbt et polsk fødevareselskab Gzella Meat Group, der har 1000 ansatte, 280 butikker og omsætter for en milliard.





Berlingske Business



TDC får købstilbud på 40 mia. kr.



TDC opgiver sin drøm om at blive et stort mediehus med egen TV-produktion, efter at konsortiet, bestående af tre danske pensionskasser og den australske kapitalfond Macquaire, kommer med et købstilbud på 40 milliarder til TDC.



Templafy rejser kapital og vil fordoble medarbejderstab



Det danske IT-selskab Templafy, der fremstiller skabeloner til virksomheder på global plan, har rejst 100 mio. kr. i kapitalt internationalt, der skal være med til at styrke selskabets internationale satsning og fordoble medarbejdertallet i København i år.



Nordea Liv & Pension vil erobre nye kunder



Nordea Liv & Pension lægger op til kamp om de danske pensionskunder og vil blandt andet lokke kunderne med en kontantbonus, der kommer oven i det investeringsafkast, som kunderne ellers får.



Gode amerikanske årsregnskaber dæmper frygt for ny nedgang på aktiemarkedet



Efter en uge hvor det amerikanske aktiemarked er gået op og ned, leverer de amerikanske selskaber overraskende gode årsregnskaber og sætter derved en dæmper på uroen på aktiemarkedet.



Børsen



Pandora er på rette vej ifølge den amerikanske bank Citi



Ifølge den amerikanske storbank Citi kan smykkekoncernen Pandora være en interessant investering for investorer på længere sigt.



Køleskabsvirksomheden Tefcold vil øge omsætningen



Den familieejede virksomhed Tefcold, der sælger købeskabe, vil tjene mere end 35 mio. kr. og udvider derfor virksomheden til England, hvor den har opkøbt en engelsk køler- og fryservirksomhed.



Taxiselskaberne lægger 4974 lodder i puljen om 200 nye taxatilladelser



1362 virksomheder har indtil videre søgt om de 200 nye taxitilladelser, der trækkes lod om den 28. februar. Virksomhederne har i alt lagt 4974 lodder i puljen.



Nordea: Onsdag bliver en afgørende dag for aktiemarkederne



Ifølge Nordea kan onsdag blive en ny og afgørende dag for de amerikanske aktiemarkeder, og banken spår at inflationstallene, der bliver offentliggjort onsdag, kan skabe ny frygt på markedet.





