Regnskab fra tysk rejsefirma



Den tyske rejsekoncern Tui, der i mange år var kendt på det danske marked under navnet Star Tour, offentliggør sit regnskab for første kvartal kl. 7.00.



Årsregnskabet landede i december sidste år og viste markant fremgang på både top- og bundlinje.



Tal fra sodavandsgigant



Den amerikanske læskevarekoncern Pepsico løfter sløret for, hvordan det er gået i fjerde kvartal.



Analytikerne spår, at selskabets indtjening vokser i forhold til samme periode sidste år, men samtidig falder omsætningen en smule.



Udenrigsminister i Kuwait



Udenrigsminister Anders Samuelsen er til møde i Kuwait som repræsentant for Danmark i den amerikanskledede koalition mod Islamisk Stat. Mødet, som Kuwait er vært for, skal særligt fokusere på kampen mod terrorisme.



Dom i spektakulær sydkoreansk korruptionssag



Tirsdag falder der også dom i den opsigtsvækkende korruptionssag i Sydkorea mod Choi Soon-sil, som er en nær ven af landets tidligere præsident Park Geun-Hye.



Sagen skabte overskrifter i Danmark, fordi Choi Soon-sils 21-årige datter, Chung Yoo-ra, sidste år blev anholdt i Aalborg, efter at have holdt sig skjult i Danmark i flere måneder.