Det skriver medierne: Formand: Opdeling kritisk for TDC's fremtid

Jyllands-Posten erhverv:



Private investorer tager højere risiko



Private investorer er blevet mere risikovillige, når de sætter deres penge i værdipapirer. Samtidig har banker og pensionsselskaber puttet flere aktier i deres porteføljer.



Dyne-Larsen tjener millioner på afdød vens livsværk



En af Danmarks største møbelproducenter, Actona Company fra Holstebro, der er ejet af Lars Larsen, kom ud af det seneste regnskabsår med sit bedste resultat nogensinde.



Digital tidsalder tvinger støvet transportsektor til at genopfinde sig selv



Den digitale æra vælter ind over transportbranchen og presser DSV til at være på mærkerne. Men flere af konkurrenterne ser ud til at sparke mere til den end den danske speditør.







Berlingske Business



Formand: Opdeling kritisk for TDC's fremtid



TDC's formand, franske Pierre Danon, fraråder på det kraftigste den opsplitning af telegiganten, som er planen bag det afviste købstilbud fra en stribe pensionskasser. Ifølge Danon vil det sætte selskabets udvikling i stå, så det ikke kan udfordre blandt andet Netflix.



Jysk-chef: Vi er selv skyld i, at vi har svært ved at få unge i butikken



Færre unge synes, at en karriere i detail-branchen er attraktiv, viser en ny undersøgelse. Flere virksomheder har allerede nu svært ved at tiltrække arbejdskraft.



Kopikamp med Ilva endte med en regning til dansk designer



Louise Roe har de seneste måneder været i et juridisk slagsmål med Lars Larsens Ilva-kæde i en kopisag, der endte med, at Ilva tog produktet af hylden, mens designeren sad tilbage med en følelse af nederlag.







Børsen



TDC ruster sig til kamp om ejerskab



TDC's bestyrelse har allieret sig med Morgan Stanley og Liontree Advisors for at forsvare sig i slagsmålet om det fremtidige ejerskab af telegiganten. "Presset fra aktionærerne er så stort, at det efterhånden synes utænkeligt, at TDC kan komme uden om en dialog," siger Morten Imsgard, analytiker i Sydbank.



Storhandel på paradisø drypper på dansk trio



Den internationale kapitalfond Bain har betalt ca. 3 mia. kr. for et selskab på Maldiverne. Nogle af de penge havner i lommen på tre danske rigmænd.



Storbanker ser på nordiske lynbetalinger - kan sammenkoble Mobilepay og rivaler



En ny infrastruktur skal gøre det nemt og billigt at sende penge på tværs af Norden i realtid. Projektet kan forene de nordiske betalingssystemer.



Rivaler opruster flåden: Søren Skou er ubekymret



Mærsks nærmeste konkurrenter får tilgang af over hundrede nye skibe de næste år, viser en undersøgelse fra analysehuset Alphaliner. Det truer ikke vores position, lyder det fra Esplanaden. (side 12)

















/ritzau/FINANS