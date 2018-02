Relateret indhold Tilføj søgeagent Grand Canyon Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

En helikoptertur over det ikoniske Grand Canyon-landskab i den amerikanske delstat Arizona endte lørdag eftermiddag tragisk.



Tre turister mistede således livet, da helikopteren styrtede ned.



Helikopterens tre øvrige passagerer samt piloten blev såret i ulykken. De bliver søndag morgen dansk tid fortsat behandlet.



Passagererne var af sted med selskabet Papillon, der tilbyder turister at se Grand Canyon fra luften i en helikopter.



En talsmand fra den føderale luftfartsadministration siger, at det er uvist, hvorfor den pågældende helikopter Eurocopter EC130 forulykkede.



Der er søndag morgen ikke nogen oplysninger om, hvilken nationalitet de omkomne og tilskadekomne har.



/ritzau/AP