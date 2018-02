Milliardæren Lars Dalgaard stopper hos Andreessen Horowitz

Lars Dalgaard, der i 2011 solgte virksomheden Succesfactors til SAP for 3,4 mia. dollar, stopper som ledende partner i ventureselskabet Andreessen Horowitz, hvor han dog bevarer en plads i bestyrelsen.



Han har startet sit eget investeringsfirma, der skal hjælpe opstartsvirksomheder til at lede med hjertet frem for via store egoer, oplyser Dalgaard til CNBC.



Han nye selskab hedder forsøgsvis Luv Ventures, og opererer med termer som empatisk lederskab.



Lars Dalgaard er jævnligt citeret for, at Silicon Valley kunne være 10-20 gange større, hvis 80 pct. af selskaberne var ledet bedre.



Lars Dalgaard er uddannet på CBS i København og på Stanford University Graduate School of Business og fungerede før tiden med Succesfactors som Unilevers yngste landechef og har også arbejdet for Novartis.



Lars Dalgaard lancerede lige midt i den globale krise for it-branchen i 2001 selskabet Succesfactors, som han førte til en børsintroduktion på Nasdaq i 2007.



Succesfactors blev derefter blandt andet kendt som den bedste, større it-aktie i perioden og slog blandt andet Apples aktie-udvikling.



I 2012 blev Succesfactors købt af den tyske it-gigant SAP for 3,6 mia. dollar, hvorefter Lars Dalgaard indtrådte i bestyrelsen i SAP for at stå for en række strategiske opkøb og styrke cloud-løsningerne hos SAP.