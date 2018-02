Aston Villa bekræfter interesse i Lyngby-køb

Den engelske fodboldklub Aston Villa bekræfter, at den er interesseret i at købe sig ind i Lyngby.



Traditionsklubben, der frister en tilværelse i den næstbedste række i England, sender mandag eller tirsdag fem mand til Lyngby for at se på forholdene i Lyngby.



Det siger Aston Villa-klubdirektør Keith Wyness til BT.



"Jeg har set, hvor store muligheder, der er skabt andre steder, og det er min forhåbning, at vi kan skabe en lige så god relation med Lyngby, som der eksempelvis er mellem Brentford og FC Midtjylland, hvor jeg kan se, at det fungerer rigtig godt," siger direktøren.



Aston Villa har en glorværdig fortid med syv engelske mesterskaber, det sidste dog tilbage i 1981.



Året efter vandt klubben Europa Cuppen for mesterhold, forløberen for Champions League. Det skete med en 1-0-sejr i finalen over tyske Bayern München.



I 2016 rykkede Aston Villa ud af Premier League med et brag, og klubben formåede ikke at rykke op igen i sidste sæson.



Klubben indtager i øjeblikket tredjepladsen i den næstbedste række, Championship, og holdet kæmper således for at rykke op i Premier League.



Aston Villa har en kinesisk rigmand som økonomisk fundament, og det muliggør et eventuelt indtog i Lyngby.



"Vi mangler endnu at møde Lyngbys ledelse ansigt til ansigt, og så skal vi se nøje på finanserne, inden vi siger endeligt ja," siger Keith Wyness til BT.



/ritzau/