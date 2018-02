Det sker i dag: Sag om planlagt terrorangreb i København

Sag om terrorplaner



En 30-årig mand fra Syrien er sigtet for at ville udføre et terrorangreb i København. Den 30-årige kom til Sverige med sin hustru og søn under den store flygtningestrøm i efteråret 2015. Under efterforskningen af brandstiftelsen fandt svensk politi IS-propaganda og en bombemanual på hans computer.



Lufthavn med trafikstatistik



Københavns Lufthavn kommer i dag med trafikstatistik. Den bliver offentliggjort klokken 12.30.



A. P. Møller i retssag



Københavns Byret behandler en sag mod rederiet A. P. Møller-Mærsk, som er tiltalt i en sag om ulovlig beskæftigelse af udlændinge.



Konference om Irak



Kuwait er i dag vært ved en donorkonference, som skal samle penge ind til genopbygning af Irak. Konferencen samler både lande og organisationer, som alle ønsker at bidrage til genopbygningen. Pengene skal gå til de dele af Irak, som er blevet ødelagt i krigen mod Islamisk Stat. Konferencen varer frem til onsdag.



Abbas møder Putin i Moskva



Ruslands præsident, Vladimir Putin, og palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas, mødes i dag i den russiske hovedstad, Moskva.