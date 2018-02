Se billederne: Prins Henriks rejste verden rundt for dansk erhvervsliv

Prins Henrik, der sov stille ind tirsdag aften, har rejst verden tynd for at repræsentere danske erhvervsinteresser. Vi har været i billedarkivet for at finde billeder af Prins Henriks virke for dansk erhvervsliv.

Prinsgemalen besøger Bornholms Mosteri i Rønneonsdag d. 5. september 2012. Foto: Keld Navntoft/Scanpix

Prinsgemalen ankommer til Bisca og modtages af Adm. Direktør Mikkel Lohmann Davidsen og Fællestillidsrepræsentant Bjarne Pedersen, som viser H.K.H. Prinsgemalen rundt og viser H.K.H. Prinsgemalen produktionslinjer og færdige produkter. H.K.H. Prinsgemalen tilbydes smagsprøver og Fællestillidsrepræsentant Bjarne Pedersen overrækker H.K.H. Prinsgemalen en gave. Foto: Keld Navntoft/Scanpix

Regentparret besøger den forbudte by. Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2014

Regentparret rejser til Nanjing med højhastighedstog. Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2014

På Kongeskibet. H.K.H. Prins Henrik overrækker torsdag d. 26. juni Kong Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats til fem eksportvirksomheder for deres succes på det internationale marked. Arla Foods, Dansk Smykkekunst A/S, Weibel Scientific A/S, 3Shape Holding A/S og Zebra A/S. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix 2014

Mandag 1. september 2014 Regentbesøg i Thyborøn. Her er Prins Henrik på besøg på Kynde og Toft. Foto: Morten Stricker/Scanpix

Regentparrets besøg i Grønland den 8.-22. juli 2015 i forbindelse med sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Regentparret besøger Qasigiannguit , en by ved Diskobugten med omkring 1.253 indbyggere i Vestgrønland den 16 Juli. Her er de på byens museum, der har en levende boplads, hvor man kan se hvordan folk levede i gamle dage. En af børnene skulle prøve Prins Henriks briller. Foto: Linda Kastrup/Scanpix

Official opening of Food and Agri-business Seminar, Raffles Hotel. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015

Prins Henrik besøger fredag d. 23 oktober 2015 Grundfos i Jakarta, hvor han får præsenteret produktet Lifelink, der er en betalingspumpe der sikre rent drikkevand. Vandet kan betales med MobilePay eller med kort. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015

Prins Henrik hilser på Frankrigs ambassadør Francois Zimeray ved ankomsten til Nivaagaards Malerisamlling lørdag 28. maj 2016. Foto: Torben Christensen/Scanpix 2016