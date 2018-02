Analytiker: Markedet fortsætter med at stikke af fra Mærsk

For tredje kvartal i træk har Maersk Line ladet konkurrenterne stikke af.



Det vurderer Lars Jensen, analytiker ved analysehuset Seaintelligence.



Lars Jensen har regnet på Maersk Lines markedsandele, fratrukket den markedsandel som opkøbet af Hamburg Süd har givet rederiet.



"Fratrukket Hamburg Süd, så er Maersk Line vokset med 3,7 pct i fjerde kvartal og Markedet er vokset er 4,3 pct. målt på volumen," siger Lars Jensen.



Han peger på, at det stiller Mærsk over for nogle svære valg i løbet af det kommende år. Mærsk tilfører nemlig massive ekstra kapacitet i form af nye skibe.



"Problemet er, at Mærsk siger, at de vil øge deres markedsandel og har fået væsentligt flere skibe, altså øget deres egen kapacitet - også mere end markedsvæksten - så de er nødt til at gøre et eller andet," siger Lars Jensen, der peger på, at Mærsk har styr på omkostningerne. Det er på den kommercielle side, at det halter.



"Enten må de reducere deres kapacitet eller få mere markedsandel - ellers harmonerer tingene ikke," siger Lars Jensen.



Meget tyder på, at det tilkøbet af Hamburg Süd, der får Mærsk til at matche markedet. Inklusiv Hamburg Süd vokset Mærsk med 11 pct., altså et stykke over markedet, der i løbet af 2017 havde en generel vækst på 5 pct.



"Med Hamburg Süd kryber man lige over målstregen. Jeg sidder tilbage med et indtryk af, at fjerde kvartal ikke har været så godt som vi havde håbet," siger Mortens Imsgard, senioranalytiker ved Sydbank. Han mener, at tingene at 2018 ser problematisk ud.





"Man kan meget hurtigt komme i en situation, hvor fragtraterne kommer under pres på baggrund af de massive tilførsel af nye skibe," siger Mortens Imsgard.