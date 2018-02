Prins Henriks tilstand er alvorligt forværret. Det oplyser kongehuset fredag morgen i en pressemeddelelse.



Kronprins Frederik har derfor afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege, og er på vej til Danmark.



Prins Henrik blev indlagt på Rigshospitalet i slutningen af januar efter en sygdom.



Senere kom det frem, at prinsen blandt andet var undersøgt for en tumor i venstre lunge.



Den 83-årige prins var også indlagt i sommer. I efteråret meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens.



/ritzau/