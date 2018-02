Mærsk nedskriver energi-aktiviteter med 13,3 mia

A.P. Møller Mærsk må tage en massiv nedskrivning på selskabet energiaktiviteter på 13,3 mia. kr.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2017.



De to energi-aktiviteter i Mærsk, Maersk Drilling og Maersk Tankers, må på baggrund af "udfordrende markedsforhold" nedskrive for 13,3 mia. kr.



Maersk Tankers blev i efteråret overdraget til A.P. Møller Holding, mens Maersk Drilling stadig er til salg.



Det var særlig markedsforholdene for Maersk Drillng, der har resulteret i tabet. Selskabet stod for 10,3 mia. kr. i nedskrivninger. Det var på grund af nedturen i olie-industruen, at mange af selskabets borerigge har stået stille.



Mærsk notererer, at markedet er under bedring, og at Maersk Drilling således går mod bedre tider.



- opdateres