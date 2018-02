Advarsel kort før børsnotering: Axzons indtjening sakker bagud

Eksklusivt for kunder

Megalandbruget Axzon, som ventes at gå på børsen her til foråret, forsøger i dag at tage luften ud af en skuffelse i årsrapporten, der offentliggøres om mindre end tre uger. Indtjenings-marginen blev i 2017 lavere end ventet.



Axzon med svineproduktion...