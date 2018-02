Nedturen fortsætter i USA: Aktier falder efter åbning

Investorerne har tirsdag haft meget svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på i forhold til det amerikanske marked efter mandagens massive kursfald. I timerne op til åbningen har futures for de tre ledende amerikanske indeks svinget mellem store plusser og minusser, men facit er umiddelbart blevet en fortsættelse af mandagens deroute.Efter få minutters handel falder Dow Jones-indekset således med 1,1 pct., mens S&P 500 og Nasdaq dykker med henholdsvis 1,2 og 1,0 pct. Dow Jones-indekset var helt fra starten nede med over 2 pct. og dermed 10 pct. siden sin top den 26. januar.De store fald i de amerikanske aktier er kommet efter en lang periode med stor fremgang og ses af flere strateger som en naturlig - men også kortvarig - korrektion.På selskabsfronten køres blandt andet bilproducenten General Motors ind i rampelyset, efter at selskabet har aflagt regnskab for fjerde kvartal og dermed også hele 2017.Og det var umiddelbart positiv læsning for investorerne, idet General Motors leverede et større overskud end ventet i oktober, november og december sidste år.En af årsagerne er et godt salg af nogle af de nye modeller, og det har resulteret i en justeret indtjening per aktie på 1,65 dollar i fjerde kvartal, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde sigtet efter et overskud på 1,38 dollar per aktie.Regnskabet belønnes i den tidlige handel med en stigning på 2,3 pct. til 40,46 dollar.Efter børsens lukketid tirsdag serverer Walt Disney desuden tal for sit første kvartal 2017/18. Her venter analytikerne en justeret indtjening per aktie på 1,61 dollar.Inden regnskabet falder aktien med 2,1 pct. til 102,53 dollar./ritzau/FINANS