Det skriver medierne: Ny Nets-ejer vil smide hele bestyrelsen på porten

Berlingske Business



Novos fremtidshåb lanceret i USA



Novo Nordisk har netop sluppet et molekyle løs på det altafgørende amerikanske marked, som vil udgøre rygraden i den danske diabeteskæmpes milliardforretning. Novos fremtidshåb blev fundet af tre forskere fra Måløv, der fiskede en mikroskopisk nål ud af en kæmpestor høstak.



Saxo Bank har lært meget af bankkøb



Saxo Bank er med frasalget af Saxo Privatbank i mål med oprydningen efter den storstilede ekspansion, som Eric Rylberg og Karsten Poulsen stod bag. Nu kan banken koncentrere sig om kerneforretningen.



Jyllands-Posten Erhverv



Ny Nets-ejer smider hele bestyrelsen på porten



Den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman vil sætte sig på alle bestyrelsesposter i Nets, når kapitalfonden overtager majoriteten i Nets om få dage. Dermed ryger hele den nuværende bestyrelse ud.



Vækstkanon i sikringsbranchen på udlandseventyr



Danmarks største udbyder af mekanisk sikring, Kibo Sikring, er klar til et udlandstogt. Den over 50 år gamle sikringskoncern har fået sin anden ungdom, efter at investorer fra Executive Capital har købt 40 pct. af virksomheden.



Topdanmark-chef vil tilbyde billigere forsikringer til kunderne



Topdanmarks nye chef, Peter Hermann, har gjort lynkarriere i koncernen. Det kan ende med at komme kunderne til gode, lyder de første meldinger fra den tidligere direktør i PFA og Nordea Liv & Pension.



Køb af Saxe Bank skal løfte Alm. Brand ud af problemer



Alm. Brand Bank har haft store problemer siden finanskrisen. Opkøbet af Saxo Bank er strategisk vigtigt, da det skal sikre kritisk masse til at skabe en sund forretning og gøre den økonomisk attraktiv for ejerne.



Børsen



Vækstivrig Alm. Brand klar til opkøbstogt



Alm. Brand har tabt næsten 5 mia. kr. på koncernens banksatsning, men nu skal købet af Saxo Privatbank sætte skub i væksten. Og Alm. Brands topchef, Søren Boe Mortensen, har mod på mere. Han vil gerne købe op inden for både bank, forsikring og pension.



Underdirektører forlader presset Pandora på stribe



Smykkeselskabet Pandora har i løbet af den seneste tid mistet flere chefer i blandt andet finansafdelingen. De seneste halvandet år har fem ud af de syv chefer, der refererede til Peter Vekslund, enten forladt selskabet eller meldt sin afsked. Samtidig vurderer analytiker, at salget viger på nøglemarked.



Finanstilsynet åbner eksperimenterende sandkasse



Finanstilsynet har iværksat et udviklingssamarbejde med fem fintechvirksomheder. FT Lab skal gøre både virksomheder og tilsynet klogere.



Kapitalfond på vej ind i megalandbrug i vækst



Kapitalfonden Polaris er langt i købsproces med DCH International, som driver syv store svinefarme i Rumænien, og som selv er i gang med kraftig udvidelse.



Banker smækker døren i for bitcoin-iværksættere



Spar Nord har netop smidt firmaet Coinmarket, der sælger kryptovaluta, på porten. Og døren hos alle de andre banker er lukket.



Vestas-aktionærer frygter negativt nyt



Vestas er netop nu forbundet med stor usikkerhed, og selskabet står over for at skulle præsentere et meget afgørende regnskab, mener analytikere.



Ny Aller-chef øjner guld i kvindedata



Lars Sander Matjeka blev topchef i Aller media i marts. Nu vil han genrejse koncernen ved hjælp af kvindedata og digitalisering.