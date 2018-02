Lyngby-formand beder om tid: Ny Premier League-klub på banen

Lyngby-formand beder spillerne om mere tid, da en ny Premier League-klub har meldt sig på banen i forsøget på at redde Superligaklubben fra konkurs.



Det fortæller han til Ritzau.



- Vi fik en henvendelse fredag aften fra en Premier League-klub, og det er vigtigt at understrege, at det ikke er Brighton, siger Torben Jensen.



Torben Jensen appellerer til spillerne i fodboldklubben om, at de skal give klubben mere tid til at forhandle i.



Spillerforeningen sendte fredag et påkrav til konkurstruede Lyngby Boldklub.



Senest tirsdag skal superligaklubben udbetale løn for januar til spillerne, skrev Spillerforeningen i en pressemeddelelse.



Hvis ikke lønnen udbetales, så kan spillerne fra og med onsdag ophæve deres kontrakter og forhandle med andre klubber, forklares det videre.



