Det skriver medierne: Det skal være slut med lønfrås og skattefifleri i ATP

Berlingske Business

Jyllands-Posten Erhverv

Børsen

Landets største bank øger fokus på de mindre virksomheder. Danske Bank vil overføre sine digitale løsninger fra privatkundeområdet til det lukrative SMV-marked for at erobre markedsandele. Læs historien Coca-Cola er et af verdens stærkeste og mest værdifulde brands. Nu vil Arla bide britiske skeer med læskedrikgiganten. Målet er at sælge mælkeprodukter under Arla-brandet for over tre mia. kr. om to år. Læs historien Erhvervskunder hos landets fjerdestørste teleselskab, 3, kan nu ikke alene ringe uden roaminggebyr, når de selv er i udlandet. De kan også ringe hjemmefra til udlandet uden at skulle betale ekstra, sådan som danskerne normalt gør. Læs historien Indtjeningen i Nordea presses af byrderne til de interne funktioner. Stagnation i indtægterne truer også det sidste guldæg, aktieforvaltningen. Der er behov for ny dynamik i banken. Højt udbytte er idéen i Nordea-aktien.I sit første år som ATP-direktør har Christian Hyldahl gjort Danmarks største investor mere samfundsansvarlig. Han ved, at det kan koste på kort sigt, men han tror på, at det betaler sig i længden. Læs historien Novo Nordisks topledelse får nu en ekstra økonomisk gulerod i millionklassen for at få den danske medicinalkoncern tilbage på vækstsporet. Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen har udsigt til en fordobling af sin bonuspakke, hvis det lykkes at skrue op for væksten. Læs Historien Coloplast har en styrke gennem sit solide forretningsgrundlag samt en globalt førende position. Coloplast har en målsætning om en organisk vækst på 7-9 pct. Men valutaforhold kan gøre aktien til en lidt risikabel investering. Læs historien Til sidst en tur omkring vores egen butik, hvor overskrifterne lyder:Efter at Nordea Liv og Pension og SEB Pension blev solgt for nylig, har Skandias svenske ejere hyret Carnegie til at sælge deres danske selskab, der havde branchens dårligste afkast i 2016 og 2017. Prisen ventes at lande mellem 1,2 og 1,5 mia. kr. Skandia afviser at kommentere sagen. Ekspert mener, at Skandia-køb ligger lige til højrebenet. Læs historien ATP skruer ned for investeringer i aktieindeks og har købt udenlandske aktier for over 16 mia. kr. Den danske pensionsgigant vil påvirke selskaberne direkte. Læs historien FIH Partners har været den foretrukne rådgiver på flere store salg af virksomheder, og det er en lukrativ forretning: Rådgiverne deler nu 62 mio. kr. Læs historien Novo Nordisk lancerer diabetesmidlet Ozempic, der skal bære væksten i selskabet de næste ti år eller mere, i USA i dag. Konkurrenten Eli Lilly melder sig klar og siger, at den amerikanske koncern kan konkurrere meget effektivt. Læs historien Danske Bank når ikke sit mål om at være i top-to på kundetilfredshed hos danske privatkunder. Hvidvasksag er ikke god for bankens image, siger topchef. Læs historien