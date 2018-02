Fogh i spil til norsk Nobelkomité trods kritiske røster

Det norske regeringsparti Fremskrittspartiet overvejer at pege på Anders Fogh Rasmussen som kandidat til den komité, der hvert år uddeler Nobels fredspris.



Det skriver det norske medie Aftenposten.



Danmarks tidligere statsminister og tidligere generalsekretær for Nato er et af omkring ti navne, der er i spil til nomineringen.



Morten Wold, leder af Fremskrittspartiets valgkomité, bekræfter over for avisen, at Anders Fogh Rasmussen er en af kandidaterne.



"Jeg kan ikke kommentere, hvilke kandidater komitéen arbejder med. Men Fogh Rasmussen er et af flere navne, som er i spil," siger Morten Wold ifølge Aftenposten.



Nobelkomitéen består af fem personer og vælges af det norske Stortings valgkomité. Det er de politiske partiers størrelse, der afgør, hvor mange de hver især kan indstille.



Det plejer at foregå uden sværdslag. Men en kontrovers i december sidste år betyder imidlertid, at Fremskrittspartiets plads i øjeblikket står tom. Det er den plads, den tidligere danske statsminister er i spil til.



Kort efter at Anders Fogh Rasmussen trådte tilbage som generalsekretær i Nato i 2014, startede han konsulentvirksomheden Rasmussen Global. Her rådgiver han blandt andre Ukraines præsident, Petro Porosjenko.



Det kan tale imod, at han vil blive nomineret, skriver TV2, der har talt med Henrik Urdal, der er leder af Institut for Fredsforskning i Oslo.



"Selv om jeg egentlig er meget positiv over for, at man tænker ud af boksen, når man nominerer kandidater til komitéen, så er det klart, at det er uhyre vigtigt for legitimiteten af fredsprisen, at komitéen bag er uafhængig. Derfor skal Anders Fogh Rasmussen jo være uafhængig af interesser, der kan gøre ham inhabil i forhold til at tildele prisen til specifikke parter," siger Henrik Urdal til TV2.



Kritikere påpeger, at Fogh Rasmussen har spillet en aktiv rolle i krigen i Irak samt håndteringen af Muhammed-krisen.



Desuden er Anders Fogh Rasmussen ikke nordmand, og der har aldrig tidligere siddet udlændinge i komitéen, der uddeler Nobels fredspris.



I Norge er der kritiske røster rettet mod Anders Fogh Rasmussen. Anniken Huitfeldt, leder af Stortingets udenrigskomité, er skeptisk over for den mulige nominering.



"Det er det norske Storting, som udnævner medlemmer til Nobelkomitéen, og det er en fin tradition, at vi finder norske kandidater," siger Huitfeldt til Aftenposten.



